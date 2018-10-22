موسلين: الفيحاء يمتلك عناصر جيدة ونقاط النصر ستسهل مهمتي

ماجد محمد(صدى):

قال المدرب الجديد لفريق الفيحاء الصربي ” سلافيوليوب موسلين ” ، اليوم الإثنين، إن مباراة فريقه أمام ” النصر ستكون ” مواجهة صعبة، منوهًا عن الفوز بالنقاط الثلاث سيسهل بقية مهمته.

ورفض ” موسلين ” التعليق على عمل المدرب السابق من منطلق احترامه لعمل زملائه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، مشددًا على أن الفريق يمتلك عناصر جيدة ويمتلكه النادي من منشآت مميزة والتي ستكون عامل رئيسي في النجاح.

ورد ” موسلين ” ، على سؤال عن تقييمه للفريق فنيًا بعد مشاهدته لمباراة ” الوحدة “، أنه وفقًا للمشاهدة لبقية مباريات الفريق فإن أفضل مبارياته كانت أمام الوحدة بالرغم من أن الوحدة أضاع العديد من الهجمات إلا أن الفيحاء قدم مباراة جيدة.

وأكد ” موسلين ” ، أنه لم يكن يعرف الكثير عن الكرة السعودية قبل المجيئ ، لافتًا لأنه التقى بالمدرب الكرواتي ” ماميتش ” قبل حضوره وأعطاه فكرة عن طبيعة الحياة في السعودية وكرة القدم فيها، مشددًا على رغبته بالتعرف على الأجواء من خلال تجربته الشخصية.

وأوضح ” موسلين ” ، أنه لم يستقر على طريقة لعب معينة حتى الآن، وأن ذلك يعتمد بشكل كبير على العناصر المتوفرة لديه، مشيرًا إلى تجربته مع منتخب بلاده وأن نجاحه في التنظيم الدفاعي ساهم بإعطاء قوة لكافة خطوط الفريق وستستطيع التسجيل والهجوم.