بالفيديو.. ” العمري ” يكشف سبب ارتفاع البطالة رغم خروج مليون وافد من المملكة
أوضح الأستاذ عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن نسبة البطالة ارتفعت خلال الفترة الماضية – عمليًا – بين الشباب و الجامعيين.
وأشار ” العمري ” خلال لقاءه ببرنامج ” يا هلا ” مساء اليوم، أن هناك مليون وافد خرجوا من المملكة العام الماضي، ورغم ذلك لم يدخل سوق العمل سوى 72 ألف سعودي فقط.
وأكد ” العمري ” أن الوظائف التي خرج منها الوافدين لا يمكن للسعودي أن يتوظف فيها، لأن أغلب الوظائف التي تركت هي لمن شهاداتهم متوسطة فما دون، بينما الباحثين عن عمل من السعوديين شهاداتهم جامعية.
كما لفت إلى أن برامج التوطين بحاجة لمعالجة، و10% فقط من وظائف الوافدين كافية لامتصاص كل السعوديين العاطلين عن العمل، مضيفًا أن وزارة العمل غير معنية بتوفير وظائف وإنما إحلالها فقط.
وكشف أن الخطوة الأولى للتوطين تبدأ بتوطين الوظائف في المناصب التنفيذية والعليا، مضيفًا أن غير السعودي لن يتبنى مبادرة تجعله يتنازل عن وظيفته ووظائف الأجانب مثله لصالح سعوديين.
أ. #عبدالحميد_العمري – عضو جمعية الاقتصاد السعودية
مليون وافد خرجوا من المملكة العام الماضي، ورغم ذلك لم يدخل سوق العمل سوى 72 ألف سعودي فقط، لأن الوظائف التي خرج منها الوافدون لا يمكن للسعودي أن يتوظف فيها، ونسبة البطالة ارتفعت – عمليا – بين الشباب والجامعيين.#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/BgsqXulvzC
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 22, 2018
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1627 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياعمي بأختصار وبالعقل
الوافدين طلعوا من القطاع الخاص والقطاع الخاص مااحد يبيه من الاهانات اللي فيه
انا في شركة من 18 سنه راتبي والشاهد الله ينزل لي 2697 ريال
وفي التأمينات مسجل 3425 ريال
وين الباقي ؟
تأمينات وساند وساند لحاله حكايه تؤخذ من جيبك غصب ولا تسترجع لك في المستقبل البعيد
بعذر غبي وهو انك يا تفلس الشركه اللي انت فيها وندعمك بنص الراتب لين تلاقي وظيفه او انك تنساها
سلامات
هذا غير انه مافيه مميزات حتى لو نص مميزات الوظائف الحكوميه من ناحية الاجازات الاسبوعيه وغيرها
ولافيه زيادات بالرواتب ولا شيء