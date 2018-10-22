بالفيديو.. ” العمري ” يكشف سبب ارتفاع البطالة رغم خروج مليون وافد من المملكة

نايف السالم(صدى):

أوضح الأستاذ عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن نسبة البطالة ارتفعت خلال الفترة الماضية – عمليًا – بين الشباب و الجامعيين.

وأشار ” العمري ” خلال لقاءه ببرنامج ” يا هلا ” مساء اليوم، أن هناك مليون وافد خرجوا من المملكة العام الماضي، ورغم ذلك لم يدخل سوق العمل سوى 72 ألف سعودي فقط.

وأكد ” العمري ” أن الوظائف التي خرج منها الوافدين لا يمكن للسعودي أن يتوظف فيها، لأن أغلب الوظائف التي تركت هي لمن شهاداتهم متوسطة فما دون، بينما الباحثين عن عمل من السعوديين شهاداتهم جامعية.

كما لفت إلى أن برامج التوطين بحاجة لمعالجة، و10% فقط من وظائف الوافدين كافية لامتصاص كل السعوديين العاطلين عن العمل، مضيفًا أن وزارة العمل غير معنية بتوفير وظائف وإنما إحلالها فقط.

وكشف أن الخطوة الأولى للتوطين تبدأ بتوطين الوظائف في المناصب التنفيذية والعليا، مضيفًا أن غير السعودي لن يتبنى مبادرة تجعله يتنازل عن وظيفته ووظائف الأجانب مثله لصالح سعوديين.