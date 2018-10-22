أمير عسير يحيل 3 مواطنين للنيابة العامة

محمد بن طحيطح(صدى):

أحال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، ثلاثة مواطنين إلى النيابة العامة نظير الإشتباه بهم في الوقوف خلف ” جثة وهمية ” وجدت في أحد الأحياء بمدينة أبها يوم أمس .

وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت ، أن توجيه أمير منطقة عسير يأتي بعد أن قادت الجهود الأمنية لشرطة منطقة عسير إلى الإطاحة بالمشتبه بهم في وقت وجيز بعد تلقيها توجيهات عاجلة من أمير المنطقة بالبحث والتحري وملاحقة المشتبه بهم نظير جرمهم الذي ارتكبوه ومحاولتهم بث الخوف والذعر بين سكان المدينة .

وأضاف آل ثابت ، أن إمارة منطقة عسير وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية ستلاحق كل من يحاول المساس بالأنظمة العامة أو بث الذعر والخوف في نفوس الأهالي ، مشدداً على أهمية دور المواطن في التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المخالفات والجرائم بأنواعها وكل من يشتبه به في أي قضية .