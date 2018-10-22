التعليم: 13 وظيفية شاغرة للجنسين في ينبع

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، اليوم الإثنين، عن توافر عدد 13 وظيفة للرجال والنساء، على لائحتي بند الأجور فئة (أ) وبند المستخدمين بالمرتبة 31، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية ” عاملة (عدد 3 وظائف/ قطاع ينبع البحر) ، وعاملة (عدد وظيفتين/ قطاع ينبع الصناعية ) ، وعامل (عدد 3 وظائف/ قطاع ينبع البحر ) ، حارس وزوجته (عدد وظيفتين/ الثانوية الأولى بالعيص ) ، سائق (عدد وظيفتين/ قسم الخدمات العامة ) ، سائق (مكتب التعليم بالعيص ) .

وأوضحت ” الإدارة ” ، أن التقديم متاح خلال الفترة من الأربعاء الموافق 1440/2/15هـ وحتى السبت الموافق 1440/2/18هـ .

ولفتت ” الإدارة ” ، إلى أنه هناك بعض الإشتراطات المطلوبة يجب توافرها في المتقدمين للوظائف ” أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية، ومسجل في برنامج الخدمة المدنية ” ساعد ” ، ألا يكون له أي سوابق لدي الجهات الأمنية وغير محكوم بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يجيد القراءة والكتابة ولا يزيد المؤهل العلمي عن الثانوية العامة.

وأضافت ” الإدارة ” ، إلى أن من ضمن الإشتراطات أيضًا سلامة الحواس، وعدم وجود إعاقة منع من العمل، أن يكون من سكان مدينة ينبع أو القرى التابعة لها، وألا يكون متقاعدًا من مؤسسة المعاشات، والتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وأن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.

وأكملت ” الإدارة ” ، الإشتراطات بضرورة إجتياز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة، والكشف الطبي بعد إجراء المقابلة الشخصية، وألا يقل عمر المتقدم عن (30) عام، وبالنسبة لوظيفة سائق يشترط رخصة قيادة عمومي سارية المفعول.

وأشارت ” الإدارة ” إلى أنه على الراغبين في التقديم يرجى الدخول على الرابط الخاص بموقع إدارة الإلكتروني:

http://www.yanbuedu.gov.sa/