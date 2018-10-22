البنتاغون: لا دخل لنا بحادث خاشقجي

واشنطن(صدى):

صرح المتحدث الرسمي باسم البنتاغون ” كولونيل روبرت مانينغ ” ، اليوم الإثنين، أنه لا دخل لوزارة الدفاع الأمريكية بقضية وفاة المواطن ” جمال خاشقجي ” في تركيا مطلع الشهر الجاري.

ونشرت وسائل إعلام عالمية قول ” مانينغ ” بأنه: ” لا دخل لنا بحادثة خاشقجي، ولا تغيير في التعاون العسكري مع الرياض، ودعم حرب اليمن ” .

يأتي ذلك في خضم التصريحات المشددة على أهمية العلاقات السعودية الأمريكية، التي أطلقها الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير تويتر والتي قال فيها: إن السعودية حليف مهم في وينبغي وضع أهمية العلاقات الأميركية السعودية في الحسبان ” .