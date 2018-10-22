بالصور.. ضبط أكثر من 8 آلاف منتج تجميلي منتهية الصلاحية بمصنع في جدة

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت مجموعة صور توضح نجاح فريق الرقابة النسائية بالوزارة في ضبط كمية من منتجات التجميل المنتهية الصلاحية يتم استبدال تواريخ صلاحيتها، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، بأحد المصانع في جدة.

وأوضحت ” الوزارة ” ، في تغريدتها الأتي ” الفرق الرقابية النسائية بـ ” التجارة ” تضبط مصنع في جدة، يقوم بتزوير البيانات التجارية و تواريخ الصلاحية على المواد التجميلية، تم ضبط 8932 منتج تجميلي، و 212 برميل زيوت خام منتهية الصلاحية، وعليه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم ” .