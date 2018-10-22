  • الإثنين 22

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. ضبط أكثر من 8 آلاف منتج تجميلي منتهية الصلاحية بمصنع في جدة

بالصور.. ضبط أكثر من 8 آلاف منتج تجميلي منتهية الصلاحية بمصنع في جدة

بالصور.. ضبط أكثر من 8 آلاف منتج تجميلي منتهية الصلاحية بمصنع في جدة
نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت مجموعة صور توضح نجاح فريق الرقابة النسائية بالوزارة في ضبط كمية من منتجات التجميل المنتهية الصلاحية يتم استبدال تواريخ صلاحيتها، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، بأحد المصانع في جدة.

وأوضحت ” الوزارة ” ، في تغريدتها الأتي ” الفرق الرقابية النسائية بـ ” التجارة ” تضبط مصنع في جدة، يقوم بتزوير البيانات التجارية و تواريخ الصلاحية على المواد التجميلية، تم ضبط 8932 منتج تجميلي، و 212 برميل زيوت خام منتهية الصلاحية، وعليه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم ” .


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *