وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين الذي يحملون درجة البكالوريوس في تخصصات معينة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي : باحث قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، مدقق حسابات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، أو تكنولوجيا المعلومات).

كما أشارت إلى أن التقديم سيبدأ اليوم الاثنين ويستمر حتى 29 أكتوبر الجاري، من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط:

https://saudia.taleo.net