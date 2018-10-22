وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
وفَّرت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين الذي يحملون درجة البكالوريوس في تخصصات معينة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي : باحث قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، مدقق حسابات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، أو تكنولوجيا المعلومات).
كما أشارت إلى أن التقديم سيبدأ اليوم الاثنين ويستمر حتى 29 أكتوبر الجاري، من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط:
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