شركة تقنية بالرياض توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني ” تقنية “- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في مدينة الرياض، مبينة أن الوظائف المتاحة على مسمى محاسب درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة، مساعد تنفيذي شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل درجة البكالوريوس.

وأضافت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يناير 2019م إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:http://taqnia.mihnati.com