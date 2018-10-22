تعطل موقع المنتدى السعودي للاستثمار إثر هجمات إلكترونية

علي القحطاني (صدى):

تعرَّض موقع المنتدى السعودي للاستثمار، إلى هجمات إلكترونية، مساء اليوم، ما أدى إلى تعطل الصفحة الرئيسية للموقع على شبكة الإنترنت.

يذكر أن فعاليات منتدى ” مستقبل الاستثمار .. دافوس الصحراء، سينطلق غدًا الثلاثاء، ويستمر لمدة 3 أيام، في إطار برنامج أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لمناقشة دور الشركات، والحكومات، والمؤسسات العالمية في العمل معاً.

ويحضر المنتدى عدد من الزعماء ورؤساء الدول، والوزراء، وسياسيين، ومديرين تنفيذيين من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، ورؤساء شركات عالمية، وشخصيات اقتصادية ورجال أعمال من مختلف الدول.

كما أعلنت إدارة المنتدىـ أنه يهدف إلى تحقيق النمو والازدهار على المدى البعيد لجذب الاستثمارات ودخول رؤوس أموال جديدة، وتبادل الصفقات بين المستثمرين والشركات الكبيرة.