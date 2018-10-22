بالصور.. بي إم دبليو i4 EV تصل في 2021 لمنافسة سيارات تسلا السيدان

برلين(صدى):

أكدت شركة BMW خلال معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس الماضي أنها ستضع الموديل التجريبيi Vision Dynamics في خطوط الانتاج قريباً, وسيكون هذا الموديل النسخة الكهربائية من الفئة الرابعة جران كوبيه وسيتم تصنيعها في ميونيخ في ألمانيا.

وقالت تقارير جديدة أن نسخة الانتاج من السيارة التجريبية سيتم تحويلها الي اسم i4 الكهربائية في 2021 ، وستقدم هذه السيارة لتملأ الفجوة بين موديلي i3 وi8 ، وكان رئيس شركة BMW هارالد كروجر قد ذكر في معرض باريس الدولي للسيارات الشهر الجاري أن خطط السيارات الكهربائية للشركة تتضمن تقديم i4 قريباً بعد تقديم iX3 وiNEXT الكهربائيتين الكروس أوفر.

وأضاف كروجر أنهم باعوا تقريباً 300 ألف سيارة كهربائية هايبرد بلوج ام وأن المزيد في الطريق وقال أنهم في 2019 سيطلقون سيارات ميني الكهربائية وفي 2020 سيتم تقديم iX3 الكهربائية ثم iNEXT في 2021 وبعدهم سيطلقون i4 وبالتحديد ستملك الشركة 5 سيارات كهربائية وأن هذا يعتبر التزام بمستقبل التنقل .

وستعتمد i4 على قاعدة الانتاج CLAR وصممت لتستوعب محركات بنزين وديزل وهايبرد بلوج ان والمحركات الكهربائية الكاملة ، وستكون i4 جزء من الفئة الرابعة جران كوبيه وستحمل تصميم أكثر تقليدية مقارنة بموديلات i3 وi8.

وتستهدف i4 منافسة سيارة تسلا Model 3 وModel S سيدان من حيث مدى التنقل حيث تأمل الشركة البافارية من الوصول الي مدى تنقل يبلغ 600 كم بين كل شحنتين.