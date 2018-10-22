 الإعصار ويلا يشتد إلى الفئة الرابعة قبالة ساحل المكسيك وتحذيرات من امطار غزيرة وارتفاع مناسيب المياه

واشنطن(صدى):

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار ويلا اكتسب قوة شديدة اليوم مع توجهه صوب ساحل المكسيك على المحيط الهادي، وهي منطقة تعد مقصداً للسياح، مع توقعات بأن تصحبه أمطار غزيرة وفيضانات.

وأعلن المركز رفع شدة ويلا إلى إعصار من الفئة الرابعة بسبب قوة الرياح المصاحبة له والتي بلغت سرعتها القصوى 250 كيلومترا في الساعة، متوقعاً أن يجتاح ساحل المكسيك الغربي ظهر أو مساء الثلاثاء.

وأضاف في تحذير إن الإعصار ” يزداد قوة بسرعة “ وإنه سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع منسوب مياه المحيط الهادي بصورة تهدد الحياة.