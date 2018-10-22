إصابة طالب عقب سقوط بوابة إحدى المدارس الثانوية بالقطيف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تسبب سقوط الباب الخارجي لبوابة رئيسية بأحدى مدارس المرحلة الثانوية في محافظة القطيف، اليوم الإثنين، في إصابة طالب عقب سقوطه أحد السيارات التي كانت تقف أمامه.

جاءت تفاصيل ” الواقعة ” بتعرض طالب يدرس بثانوية الأقصى التابعة لتعليم القطيف، لإصابة خفيفة، وذلك بعد تصادف سقوط الباب لحظة خروج الطلاب، والذي وقع على أحد السيارات التي كانت أمامه، وقام والد الطالب والذى كان متواجد لحظة وقوع الحادث، بإسعاف ابنه إلى مستشفى القطيف المركزي.

والجدير بالذكر أنه تم استدعاء فرقة الصيانة بتعليم الشرقية، لإصلاح الخلل الواقع في الباب والعمل على تأمين الموقع وتحقيق اشتراطات السلامة فيه.