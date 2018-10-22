النقد: حقيقة تعيين الكيانات المرخصة بمزاولة الأنشطة التجارية كوكلاء مصرفيين

عادل الحربي(صدى):

إشارةً إلى ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حيال سماح المؤسسة للمصارف بتعيين ” الكيانات المرخصة بمزاولة الأنشطة التجارية كوكلاء مصرفيين ” بهدف توسيع انتشار الخدمات والمنتجات المصرفية ووصولها لكافة أفراد المجتمع.

أوضحت مؤسسة النقد أن ما تم تناقله حول مبادرة وكلاء المصارف؛ لم يتم اعتماده حتى الآن بل تم نشر ذلك ضمن مسودة مشروع القواعد المنظمة للوكلاء عبر الرابط هنــــا .

وأضافت : ذلك لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، علماً أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

ودعت المؤسسة العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] قبل تاريخ 30 صفر 1440هـ الموافق 10 نوفمبر 2018م.