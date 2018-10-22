مطار الملك فهد يحذر المسافرين ويطالبهم بالتأكد من مواعيد الرحلات
وجّه مطار الملك فهد الدولي بالدمام، رسالة إلى المسافرين تفيد بأخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا لوجود تقلبات جوية في المنطقة الشرقية.
وقال الحساب الرسمي للمطار عبر ” تويتر ” : ” أعزاءنا المسافرين.. تفيد تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة بوجود تقلبات في أجواء المنطقة الشرقية خلال الساعات القادمة ” .
وأضاف : ” لذلك نرجو منكم أخذ الحيطة والحذر عند قدومكم أو مغادرتكم من المطار مع ضرورة التواصل مع شركات الطيران لتأكيد مواعيد الرحلات ” .
وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أكدت أن هناك حالة استمرار في هطول الأمطار الرعدية الغزيرة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى التاسعة مساءًا.
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