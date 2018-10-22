مطار الملك فهد يحذر المسافرين ويطالبهم بالتأكد من مواعيد الرحلات

علي القحطاني(صدى):

وجّه مطار الملك فهد الدولي بالدمام، رسالة إلى المسافرين تفيد بأخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا لوجود تقلبات جوية في المنطقة الشرقية.

وقال الحساب الرسمي للمطار عبر ” تويتر ” : ” أعزاءنا المسافرين.. تفيد تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة بوجود تقلبات في أجواء المنطقة الشرقية خلال الساعات القادمة ” .

وأضاف : ” لذلك نرجو منكم أخذ الحيطة والحذر عند قدومكم أو مغادرتكم من المطار مع ضرورة التواصل مع شركات الطيران لتأكيد مواعيد الرحلات ” .

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أكدت أن هناك حالة استمرار في هطول الأمطار الرعدية الغزيرة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى التاسعة مساءًا.