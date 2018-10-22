بالفيديو.. السيول تجرف حاجز أسمنتي بمركز ملاطس في جازان

تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة الريث منذ مغرب أمس سيول شديدة، مما تسببت في قطع حاجزًا أسمنتيًًا على طريق قرى مركز ملاطس، طريق جبل القهر، كما وقعت انهيارات صخرية على الطريق الرابط بين مركز المحافظة بالريث وجبل القهر، ولا يزال هذا الطريق منذ ما يقارب 20 عامًا تحت التنفيذ دون إنجاز يذكر.

وناشد السكان سرعة التدخل لإنهاء معاناتهم التي يتعرضون لها يومياً ، مطالبين وزارة النقل بإنهاء هذه المعاناة.

وتعرض حاجز أسمنتي في الريث للانهيار أمام السيول التي تجري منذ مغرب أمس، فيما انقطع الطريق المؤدي إلى قرية ملاطس وحي سفرا وحي محنا وحي الملاذة وحي المارق حي وادي ثور وحي حذلو، طالب السكان بتنفيذ جسور بدلاً من تنفيذ طريق وصبات في بطن الوادي.