مارسيلو يعلن عن رغبته في الرحيل ليوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

أكد اللاعب البرازيلي مارسيلو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، على رغبته في الرحيل لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي عندما يفتح سوق الانتقالات الشتوية أبوابه في يناير المقبل.

وقالت مصادر إيطالية إن الظهير البرازيلي نقل رغبته في الرحيل إلى إدارة النادي الملكي من خلال وكيل أعماله، مؤكدة أن يوفنتوس بدأ يستعد من الناحية المالية لإتمام هذه الصفقة الكبيرة، ولذلك فهو يفكر في إعارة لاعبه اليكس ساندرو لأحد أندية الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن هناك شائعات كثيرة حول هذا الانتقال المحتمل لمارسيلو إلى نادي السيدة العجوز بعد انتقال زميله القديم في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف بطل الدوري الإيطالي.