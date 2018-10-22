النيابة العامة : لايجوز التفتيش إلا في هذه الحالة

علي القحطاني (صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الإثنين، أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة ويجب وقف التفتيش فور العثور عليها.

وكانت النيابة العامة، أكدت إمكانية حضور صاحب المسكن أو أحد أفراد أسرته عند تفتيش مسكنه، مضيفة أنه عند تعذر حضورهم وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين.

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