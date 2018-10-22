إحباط 4 محاولات لتهريب 40 ألف حبة كبتاجون وطيور صيد بجمرك الدرة

عادل الحربي(صدى):

تمكّن جمرك الدرة من إحباط 4 محاولات لتهريب كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (41,833) واحد وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون حبة، بالإضافة إلى إحباط محاولتين لتهريب عدد من طلقات الأسلحة النارية بلغت (1,296) ألف ومائتان وستة وتسعون طلقة، كما تم ضبط عدد (2) طيور صيد ” صقور ” عُثر عليها مُخبأة داخل مركبات قدِمت إلى الجمرك.

وفي التفاصيل، يقول الأستاذ محمد قيسي مدير عام جمرك الدرة تم إحباط تلك الكميات من الممنوعات من خلال أربعة محاولات لتهريبها، حيث قَدِمت أولاً للجمرك مركبة خاصة، وأثناء القيام بالإجراءات الجمركية عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (31,833) واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون حبة، كانت مُخبأة أسفل المقاعد الخلفية بعد تغليفها بورق الكربون الأزرق ووضع الفرش الخاص بالمركبة عليها.

وفي المحاولة الأخرى التي تم إحباطها عُثر على (5,000) حبة ” كبتاجون ” كانت مُخبأة داخل تجويف ثلاجة المكيف بعد فك ديكور الطبلون الخاص بالمركبة وتغليفها بأكياس بلاستيكية سوداء لغرض التمويه.

وأضاف قيسي أنه بالمحاولة الثالثة عُثر على كمية من طلقات الأسلحة النارية بلغت (1,296) طلقة, كانت مُخبأة داخل إطارات ” تيدر ” إحدى الشاحنات بعد استحداث مخابئ سرية مُعدّة لغرض التهريب وذلك بعمل تجاويف داخل ” الجنوط ” وتعبئتها بالرمل والقمح بعد وضع الكمية لغرض التموية.

بينما تم إحباط محاولة لتهريب عدد (2) طيور صيد ” صقور ” كانت مخبأة داخل التجويف الخلفي لديكور إحدى المركبات، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.