ضبط 30 كيلو حشيش قبل تهريبها إلى المملكة

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الاثنين، عن ضبطها كمية كبيرة من مخدر الحشيش في مديرية ” حيران ” غربي محافظة حجة.

وأوضحت ” وسائل إعلام يمنية ” ، نقلًا عن مصادر عسكرية في المنطقة الخامسة، بأن الكمية المضبوطة والمقدرة بـ30 كيلوجرامًا من الحشيش، تتبع القيادي الحوثي المكنى ” أبوعبده ” ، من أبناء مديرية حيران، لافتة إلي أنها ضبطت بحوزة مهرب على متن سيارة نوع هايلوكس، كانت في طريق تهريبها إلى المملكة.

والجدير بالذكر أنه جرى التحفظ على الكمية المضبوطة من الحشيش المخدر، والسيارة، فيما تجرى التحقيقات مع المهرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.