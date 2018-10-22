وظائف شاغرة بمسمى حارس أمن في تعليم وادي الدواسر

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر وظائف شاغرة، بمسمى “حارس أمن”، للعمل في المدارس التابعة للإدارة في وادي الدواسر وفي السليل عبر0 مؤسسة مدخل للحراسات الأمنية.

وأوضحت أن الشروط هي : الأولوية للذين ألغيت عقودهم، وتنطبق عليهم باقي الشروط، لا يقل عمر المتقدم عن (30) عاما ولا يزيد على (60) عاما ويجب أن يكون محصنا أي (متزوجا)، سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه عن العمل).

كما تضمنت الشروط : التأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية، أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يجتاز الفحص الطبي.

وأكدت إدارة التعليم على أنه يتم تقديم الملفات للوادي في مكتب إدارة الأمن والسلامة المدرسية، وللسليل في مبنى الخدمات.