بالفيديو: بعد واقعة صلاح.. راموس يفتعل أزمة جديدة في ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

نشبت مشادة بين سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني والشاب سيرجيو ريجيلون ناشئ الفريق بعدما حاول الأخير خطف الكرة من راموس أثناء القيام بأحد التدريبات.

وأظهر مقطع فيديو جزء من مران الفريق الملكي اليوم استعدادا لمباراة الغد أمام فكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا،

وحاول راموس تسديد الكرة في اللاعب الشاب عن عمد، وبعد توقف اللعب، عاد ليسدد الكرة فيه من جديد وارتطمت فيه بالفعل، ولم يحاول ريجيلون الاشتباك معه واتجه بعيدا، فيما ظهر الكرواتي لوكا مودريتش ليهدأ من راموس، بحسب صحيفة ” آس “.

وهذه ليست الواقعة الأولى ،؛فقد سبق وأن اعتدى راموس على المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا ” الشامبيونزليج للموسم الماضي، بطريقة أفظع من تلك التي ارتكبها مع زميله.