المجلس الصحي السعودي يوفر وظائف إدارية وصحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح المجلس الصحي السعودي بالرياض، عددًا من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة، لحملة درجة البكالوريوس والماجستير في بعض التخصصات.

وأشار المجلس عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن العمل سيكون بمقره في مدينة الرياض، موضحًا أن الوظائف المتاحة هي : أخصائي وبائيات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الوبائيات، أخصائي تعزيز الصحة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (صحة عام، تعزيز الصحة، تثقيف صحي).

وتضمنت الوظائف كذلك: أخصائي تدريب: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة صحية، أخصائي إحصاء حيوي: درجة البكالوريوس في تخصص إحصاء حيوي، أخصائي معلوماتية صحية: درجة البكالوريوس في تخصص معلوماتية صحية.

وأكد أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف بدءًا من اليوم وحتى 31 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال الرابط