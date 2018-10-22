بالفيديو.. إرهابي يدفن نفسه حيًا داخل نفق تحت الأرض

بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الإثنين، لحظة اعتقال إرهابي في تنظيم ” داعش ” دفن نفسه حياً داخل نفق تحت الأرض.

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، في بيان عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود أحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب داخل قرية القهارة في قضاء الحويجة.

وأضافت : وشرعت قوة من فوج مغاوير الفرقة 6 بإسناد 2 ناقلات من الفوج الآلي الأول اللواء الآلي الثاني، بالإضافة لمفارز من الاستخبارات والجهد الهندسي لمقر الفرقة السادسة، في التفتيش الدقيق داخل القرية، حيث أن القوة قبضت على الإرهابي مختبئاً داخل نفق.