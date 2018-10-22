انطلاق الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الثلاثاء

نواف السالم(صدى):

تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بخمس لقاءات، تجمع بين النجوم والخليج، والنهضة أمام ضمك، والمجزل مع أبها، والجبلين أمام الكوكب، ونجران مع القيصومة.

ويقام لقاء النجوم والخليج على ملعب نادي الفتح بالأحساء، النجوم يحتلّ المرتبة الخامسة عشر برصيد 9 نقاط، بينما الخليج يحل في المرتبة السابعة عشر برصيد 8 نقاط.

ويلتقي النهضة مع ضيفه ضمك على ملعب ” الأمير محمد بن فهد ” بالدمام، ويأتي النهضة في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، فيما يحل ضمك رابعا برصيد 14 نقطة.

ويستقبل المجزل نظيره أبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، المجزل في المرتبة الرابعة عشر برصيد 10 نقاط، في المقابل يحل أبها في المرتبة الثالثة برصيد 16 نقطة.

ويستضيف الجبلين نظيره الكوكب على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، حيث يخوض الجبلين هذا اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، في حين يحل الكوكب في المركز العشرين برصيد 3 نقاط.

ويحتضن ملعب نادي ضمك في خميس مشيط مواجهة نجران والقيصومة، نجران سادساً برصيد 13 نقطة، بينما يحل القيصومة في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط.

وتختتم مساء الأربعاء منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بخمس مواجهات أخرى.

ويحتضن الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لقاء جدة وهجر، ويتصدر أصحاب الضيافة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، في المقابل يحل هجر وصيفاً برصيد 16 نقطة.

ويلتقي الوشم مع ضيفه العدالة على ملعب نادي الزلفي، ويأتي الوشم في المرتبة العاشرة برصيد 11 نقطة، بينما يحل العدالة في المرتبة السادسة عشر برصيد 9 نقاط.

ويقام لقاء الطائي والشعلة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، الطائي يحل في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، في المقابل الشعلة صاحب المركز الثاني عشر بنفس الرصيد.

ويستقبل العين ضيفه العروبة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ويحتل الفريق المضيف المرتبة الخامسة برصيد 14 نقطة، فيما يحل الزوار في المرتبة الثالثة عشر برصيد 10 نقاط.

ويستضيف الأنصار نظيره الجيل على ملعبه في المدينة المنورة، الأنصار سابعاً برصيد 13 نقطة، بينما يحل الجيل تاسعاً بـ 11 نقطة.