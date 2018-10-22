النجمي: أخذ الإعلام لدور المحققين عقد المسائل بقضية وفاة خاشقجي

هند غنيم(صدى):

عقب موجة الهجوم الشرس والتشوية والانتقادات التي واجهتها المملكة من قبل المجتمع الدولي، إثر وفاة المواطن الصحفي ” جمال خاشقجي ” ، تواصلت ” صدى ” مع المستشار ” عاطف النجمي ” ، ليوضح لنا وجهة نظره في تلك القضة والأسباب وراء كل هذه الانتقادات التي وجهت للمملكة من قبل الدول الغربية، وتحويل القضية إلى قضية دولية.

قال المستشار ” عاطف النجمي ” ، إن واقعة وفاة المواطن الصحفي ” جمال خاشقجي ” يجب النظر لها برؤية التفنيد فالواقعة هنا متشابكة الأطراف بمعنى أن الجريمة وقعت في القنصلية السعودية وهي أرض سعودية بالدولة التركية، وهنا نجد طرفين مشتبكين في الواقعة ” المملكة من جهةٍ وتركيا من الجهة الأخرى ” ، وهذا الأمر هو ما جعل منها قضية دولية لتعدد الأطراف فيها.

وأضاف ” النجمي ” في تصريحات لـ صدى ، أما بالنسبة للمجنى عليه فهو سعودي الجنسية، وتوفي في قنصلية بلده وهنا السائد أن تكون المحاكمة سعودية، لأن الحادثة وقعت في إطار الأماكن الدبلوماسية والتي لها كامل الحصانة، لافتًا إلى أن الأزمة في تلك القضية التي ما زالت قيد التحقيقات أنها حدث فيها خلط كبير من قبل العديد من الكتاب والمحللين السياسين والذين أخذوا يبدون وجهة نظرهم وظنونهم واعتقاداتهم في قضية لا شك أنها مهمة ولا حاجة للمعلومات المغلوطة بها.

وأشار ” النجمي ” ، إلى أن السبب الرئيس وراء الهجوم والانتقادات التي وجهت للمملكة العربية السعودية في تلك القضية كان وراءه وسائل الإعلام والصحفيين الذين لم يتريثوا ولم يطبقوا القواعد المهنية فى نقل المعلومات، بل والأدهى من ذلك فقد أخذوا موقع ودور المحققين أثناء تحليلاتهم الصحفية وتقاريرهم التي كانت تهدف تشوية صورة المملكة عالميًا ” .

وأوضح ” النجمي ” ، أن عقوبة القتل في القانون السعودي والمتوقع تطبيقها على الجاني إذا ثبتت التحقيقات أن القتل عمدًا ولم يكن عن طريق الخطأ في شجار فهي تنفيذ حكم الإعدام، أو المقابل له هو ” الدية ” إذا قَبِل أهل المجني ذلك.