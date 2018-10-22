الأرصاد: تقلبات جوية على مناطق المملكة خلال الفترة من الثلاثاء إلى الأحد القادم

جدة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تقريراً لها عن توقعات استمرار تقلبات جوية على مناطق المملكة من يوم غدٍ الثلاثاء إلى الأحد القادم – بمشيئة الله تعالى- ، من خلال فرصة هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على المرتفعات قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، وذلك على مناطق جازان ، ونجران، وعسير، والباحة, وعلى منطقتي مكة المكرمة ، والمدينة المنورة من يوم الثلاثاء إلى الجمعة يُتوقع خلالها هطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل منها.

وتوقعت الهيئة خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة فرصة هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على سواحل منطقة تبوك منها شرما، وضباء، والوجه، وأملج تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية خاصة يومي الخميس والجمعة، في حين توقعت الهيئة لنفس الفترة على منطقة الجوف الحدود الشمالية، وحائل، فرصة هطول أمطار متوسطة، مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

فيما توقعت الهيئة على منطقة القصيم يومي الخميس إلى الأحد فرصة هطول أمطار متوسطة، مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وكذا فرصة هطول أمطار متوسطة ، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار خاصة على الأجزاء الشمالية على منطقة الرياض من الجمعة إلى الأحد.

كما توقعت الهيئة في تقريرها استمرار التقلبات الجوية خلال الأسبوع القادم -بمشيئة الله تعالى- ، وأنه سيتم التنويه عن الحالة الجوية لاحقاً، داعيةً الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المُبكر على موقع الهيئة الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.