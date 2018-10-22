كوشنير: المملكة حليف هام للولايات المتحدة

عادل الحربي (صدى):

أكد المستشار بالبيت الأبيض كوشنير، أن بلاده مازالت في مرحلة البحث عن حقائق في قضية خاشقجي، قائلًا : ترامب وبومبيو سيقرران الخطوة المقبلة بعد معرفة الحقائق.

وقال المستشار في البيت الأبيض، اليوم الإثنين، : السعودية حليف هام للولايات المتحدة، وجاء ذلك وفقًا لقناة العربية.

ويذكر أن مسؤول سعودي، كشف تفاصيل حادثة وفاة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في تركيا، مؤكدًا أن خاشقجي توفي في القنصلية نتيجة خطأ من فريق التفاوض، مشيرًا إلى أن وفاة خاشقجي، كانت بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته وفق تقرير أولي.

وأوضح المسؤول السعودي على أن ارتباك فريق التفاوض مع خاشقجي دفعهم للتغطية على الحادثة، منوهاً بأن المتهمين في هذه القضية 18 وهم موقوفون قيد التحقيق.