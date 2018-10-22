” مكة كلها حرم ” .. حملة لجامعة أم القرى لتعظيم البلد الحرام

عبير شفلوت(صدى):

دشنت وكالة عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعيه بالشراكة مع برنامج هاجر بمشروع تعظيم البلد الحرام حملة ” جامعتي قطعه من أرض الحرم ” تحت شعار مكه كلها حرم .

برعاية سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. سارة بنت عمر الخولي وبحضور عميدة الدراسات الجامعية د. هالة بنت سعيد العمودي .

والمقامه في شطر الطالبات بجامعة ام القرى بالزاهر وذلك يوم الاحد ٢/١٣ في تمام الساعة ١٢ ظهراً . وتهدف الحملة الي تعزيز ورفع الوعي لدى طالبات جامعة ام القرى ومنسوباتها بتعظيم حرمة مكه شرفها الله لتكون جامعه ام القرى النموذج المكي لمفهوم التعظيم .

كما أن الحملة تشمل عدة فعاليات والتي تشارك فيها كلاً من كليات وأقسام الجامعة إبتداء من الاسبوع القادم ١٤٤٠/٢/١٩ .

والجدير بذكر أن الفعاليات تصاحبها عدة مسابقات .