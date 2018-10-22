500طالب بتعليم الرياض يدشنون غدًا بطولة ألعاب القوى

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

تنطلق صباح يوم غدٍ الثلاثاء بطولة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لألعاب القوى برعاية مدارس الحياة المضيئة العالمية، ومشاركة قرابة 500 طالب من طلاب المرحلة الثانوية، يمثلون 100 مدرسة من مكاتب التعليم الـ 12.

حيث يستضيف مضمار وميدان ملعب معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي على مدى يومين المنافسات المعتمدة من قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ومعهد إعداد القادة، والإتحاد السعودي لألعاب القوى، وهي: سباقي 100م، و1500م، الوثب الطويل، دفع الجلة، ورمي القرص.

من جانبه، أكد الدكتور أنور بن عبد الله أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي بالإدارة أن هذه المنافسات تأتي ضمن خطة النشاط الرياضي للعام الدراسي الحالي، والمتضمنة تنظيم العديد من الأنشطة لعددًا من الألعاب الرياضية لجميع المراحل الدراسية، وقال “تستهدف الأنشطة الرياضية هذا الموسم قرابة 100 ألف طالب لجميع مراحل التعليم العام بالإضافة لأنشطة رياضية لطلاب التربية الخاصة، حيث ستنفذ بطولات ومنافسات داخل وبين المدارس والمكاتب على مستوى المنطقة في ألعاب: كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، ألعاب القوى، السباحة، كرة الريشة الطائرة، كرة الطاولة، والجمباز”.

وأبدى “أبو عباة “سعادته بمشاركة بعض المدارس الأهلية والعالمية في رعاية الأنشطة الرياضية واستضافتها, وأخرها مدارس الحياة المضيئة العالمية التي رعت هذه البطولة، وقال “بالإضافة لدورهم التعليمي الكبير هم شركاء النجاح للعديد من الأنشطة والفعاليات مقدمًا شكره للجنة الأولمبية العربية السعودية، معهد إعداد القادة، والإتحاد السعودي لألعاب القوى على شراكتهم وتعاونهم الدائم مع إدارة تعليم الرياض في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية، وإقامة الدورات التدريبية.