بالفيديو.. شمس الكويتية: ” المرأة الخليجية تم تكسيرها واللي مثلي ما بينوجع “

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة شمس الكويتية، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع ” تويتر ” ، وهي تتحدث عن المرأة الخليجي والرجل.

وأوضحت شمس، أن المرأة الخليجية تم تكسيرها وتحطيم شخصيتها بقصص العيب والحرام، مضيفة : ” وكأن العار الشرف كله مبني المخلوقة وحدها ” .

وأكدت أنه مستحيل أن يوجعها رجل قائلة : ” اللي مثلي ما بينوجع ” ؛ لأنها بشخصيتها وتفكيرها مستحيل أن يرتبط بها رجل ومن ثمّ يتركها لأنها هي من تحتويه.

وتابعت : ” بس أنا اعتقد إن الرجل الخليجي هو الضحية ومو راضي يطلع من هذا الدور، والمرأة الخليجية ضحية أكبر وأكبر ” .