غادة عبد الرازق تثير سخرية المتابعين بكلمة: ” Finellyyyyyyyy “

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” ، سخرية نشطاء التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، عقب تعليق لها باللغة الإنجليزية اخطأت في كتابته على أحد الصور التي نشرتها مؤخرًا.

وكانت ” غادة ” ، نشرت صورة على ” إنستغرام ” وكتبت عليها كلمة أخيرًا باللغة الإنجليزية “Finellyyyyyyyy”، بينما الكلمة الصحيحة هي “Finally”، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة المصرية للسخرية والتهكم من قبل التابعين نتيجة ضعف مستواها في اللغة الإنجليزية.