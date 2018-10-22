ساما: يجب إبلاغ الجهات المختصة عن حادث السير حتى لو بدون إصابات

عادل الحربي(صدى):

وجهَّت مؤسسة النقد العربي السعودية، رسالة إلى قائدي المركبات إذا ما تعرّضوا إلى حادث سير بضرورة إبلاغ الجهات المختصة.

وقال حساب ساما تهتم على موقع ” تويتر ” : ” في حال عدم وجود أي إصابات جسدية عند وقوع حادث سير يجب على قائد المركبة إبلاغ الجهات المختصة ” .

وأضاف : ” وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء كافة الإجراءات ” .

يذكر أن ساما كانت قد دشَّنت حملة للتوعية بأهمية العملات المعدنية منبهة على ضرورة التعامل بها وعدم التخلي عنها.