ساما: يجب إبلاغ الجهات المختصة عن حادث السير حتى لو بدون إصابات
وجهَّت مؤسسة النقد العربي السعودية، رسالة إلى قائدي المركبات إذا ما تعرّضوا إلى حادث سير بضرورة إبلاغ الجهات المختصة.
وقال حساب ساما تهتم على موقع ” تويتر ” : ” في حال عدم وجود أي إصابات جسدية عند وقوع حادث سير يجب على قائد المركبة إبلاغ الجهات المختصة ” .
وأضاف : ” وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء كافة الإجراءات ” .
يذكر أن ساما كانت قد دشَّنت حملة للتوعية بأهمية العملات المعدنية منبهة على ضرورة التعامل بها وعدم التخلي عنها.
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