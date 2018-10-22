نادين الراسي: حاولت الانتحار لكن إرادة الله كانت أقوى

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الفنانة اللبنانية، نادين الراسي، أنها حاولت الانتحار خلال الأيام الماضية لكنها فشلت في ذلك، مؤكدة أن إرادة الله كانت أقوى من تفكيرها.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج ” عرب وورد ” المذاع على قناة روتانا سينما، أنها أقدمت على ذلك لعدة أسباب شخصية؛ لذلك رأت أن الحل في الابتعاد عن العالم.

وأكدت أنها تغيرت تمامًا، وستعود إلى الظهور الإعلامي للرد على كل ما أثير حولها خلال الفترة الماضية، وإقحام اسمها في الكثير من الموضوعات.

كما ردّت على القائلين إن ارتفاع نسب متابعتها يرتبط بالفضائح، قائلة إن الزواج والخطوبة والطلاق ليسوا فضائح وإنما هناك الأسوأ من ذلك.