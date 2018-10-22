التحالف: الحوثي حولت المساجد لمستودعات أسلحة وجسر جوي لمساعدة أهالي المهرة

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، اليوم الإثنين، عن استخدام عناصر ميليشيا الحوثي ” الإرهابية ” المساجد كمستودعات للأسلحة، لافتة إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني، تواصل تحرير المواقع الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الإرهابية.

وقال العقيد ” تركي المالكي ” المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في تصريحات نقلتها قناة ” الإخبارية ” ، إن جهود قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، مستمرة على كافة المستويات لدعم الشعب اليمني، موضحًا أنه تم منح 22 تصريح لدخول الإغاثة إلى اليمن عبر 10 موانئ، وأنه هناك 22 منفذًا إغاثيًا يعمل بكامل طاقته في اليمن.

وأضاف العقيد ” المالكي ” ، أن تم الدفع بـ 60 فردًا من قوات الدفاع المدني لتخفيف أثار الإعصار في محافظة المهرة، وذلك بالإضافة إلى استمرار الجسر الجوي والبري لتقدين المساعدة الأهالي بمحافظة المهرة، مشيرًا إلى أن قوات التحالف بذلت جهودًا كبيرة لمساعدة الأهالي في مواجهة إعصار ” لبان ” .