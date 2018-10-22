بالصور.. زواج أضخم رجل في العالم .. وهكذا ظهرت عروسه بجانبه

جاكرتا(صدى):

نشر نجم مسلسل ” لعبة العروش ” الشهير الضخم هافثور جوليوس بجورنسون، صور زفاغه من صديقته كيلي هينسون وسط منظر طبيعي وخلاب.

وأعلن الملقب بـ” الجبل ” والبالغ 29 عاما زواجه من صديقته الشابة التي تقل عنه طولاً بنصف متر، حيث يبلغ طول العريس 2.06 متر بينما لا تتعدى العروس 1.57 متر.

وكان الممثل الذي يعتبر إنه أضخم رجل في العالم قد التقى بشريكة حياته عام 2017 في حانة بكندا، وكانت تعمل نادلة وتطورت بينهما العلاقة حتى تزوجا في إيسلندا، بحسب ديلي ميلي.

وأنهالت تعليقات المتابعين على صور العروسان قائلين إن من ركزوا على جانب الشكل والقامة أغفلوا أن الاثنين في علاقة حب حقيقة وهذا هو الأهم من الأمور الأخرى.

فيما قال الممثل الضخم أنه سعيد جدا بأن ينادى هينسون زوجته.