طالبتان من تعليم الطائف تتأهلان للتصفيات الختامية لجائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم

بدرية المالكي(صدى):

تأهلت الطالبتان ود رحيم الربيعي وعايشة حمود السكيبي من ١١ حافظة للقرآن الكريم في التصفيات الختامية على مستوى إدارة تعليم الطائف للمسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره في دورتها ” ٢١ ” والتي أقيمت اليوم الإثنين على مسرح الإدارة النسائية بحي الريان، برعاية المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي، ومتابعة إدارة الإشراف التربوي ممثلة في قسم العلوم الشرعية، وإشراف منسقة الجائزة بإدارة التعليم لطيفة العمري، بحضور عدد من مديرات الإدارات والمكاتب ومنسقات الجائزة بالمكاتب، والطالبات المتسابقات .

وأشادت مساعدة المدير العام خلال حفل التدشين بالمسابقة التي تعد حلقة وصل بين الناشئة والقرآن الكريم، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تأتي برعاية كريمة ومبادرة مباركة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – ومؤكدة أن خادم الحرمين يحرص كل الحرص على تربية الناشئة تربية قرآنية، وأن يكون كتاب الله هو الموجه والمربي والقائد للسلوك والأخلاق والتعاملات.

انطلقت بعدها اللجان التحكيمية للمسابقة في الفرعين الرابع والخامس، واستمعت المحكمات لمقاطع وأجزاء من القرآن الكريم من الحافظات في كافة المراحل الدراسية، لتعلن بعدها نتيجة المسابقة للتصفيات على مستوى إدارة التعليم، حيث ترشحت الطالبة ود من الثانوية ” ٣٢ ” في الفرع الرابع بينما تأهلت الطالبة عايشة من ثانوية التحفيظ الأولى في الفرع الخامس، للانتقال للتصفيات الختامية على مستوى الوزارة.

وثمنت الزايدي الجهود الجليلة للمكاتب والمنسقات في متابعة الطالبات خلال مرحلة التصفيات الأولية على مستوى مكاتب التعليم، سائلة الله أن يجعل ذلك موازين أعمالهن الصالحة، مقدمة في الوقت ذاته شكرها وتقديرها لإدارة الإشراف التربوي ممثلة في قسم العلوم الشرعية واللجنة المنظمة للقاء، ولجميع من ساهم في نجاح هذا العمل المبارك.

يذكر أن حفل التدشين شمل على فيلم وثائقي عن الجائزة وأهميتها وأهدافها وجوائزها، ومسيرة الحافظات، وتكريم مديرات ومنسقات المكاتب، وتكريم منسقة الجائزة بإدارة التعليم.