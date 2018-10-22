تعليق ناري لـ ” العواد ” على مزاعم استهداف المملكة لجمال خاشقجي

نايف السالم(صدى):

قال الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام، إن المملكة طيلة تاريخها لم تستهدف أحدا، في إشارة منه إلى مزاعم استهداف المملكة لجمال خاشقجي التي اعتبرها بأنها مجرد تخرصات عارية عن الصحة.

وأضاف العواد في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلا: المملكة طيلة تاريخها لم تستهدف أحدا، بل تحيل المتهمين إلى القضاء لكي تأخذ العدالة مجراها، بمن فيهم إرهابيون حملوا السلاح وهددوا الأمن ” .

وشدد العواد: ” أي مزاعم عن استهداف المملكة لمواطنها جمال خاشقجي، هي تخرصات عارية عن الصحة ” .