بالصور.. ” الأخضر ” يختتم تحضيراته لمواجهة الصين بكأس آسيا للشباب

ماجد محمد(صدى):

اختتم المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عامًا تحضيراته اليوم الاثنين، لمواجهة منتخب الصين مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن بطولة كأس آسيا للشباب.

وأوضح ” المنتخب الوطني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” ذلك بحصة تدريبية عمد الجهاز الفني فيها إلى تطبيق تمارين على الكرات العرضية هجوميًا ودفاعيًا.. ” ، كما أرفق ذلك بصور من تحضيرات الأخضر.

ومن الجدير بالذكر، أنه تمكن المنتخب الوطني للشباب، السبت الماضي، من الفوز على المنتخب الماليزي بهدفين مقابل هدف؛ ضمن مواجهات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة.