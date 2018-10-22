إدواردو: شكرا جمهور الهلال.. ستبقون دائما في قلبي

طلال الغامدي(صدى):

أعرب اللاعب البرازيلي المحترف في صفوف نادي الهلال، كارلوس إدواردو، اليوم الاثنين، عن سعادته بموقف جمهور الزعيم معه؛ مؤكدًا أنه لن ينساهم أبدًا.

وأكد ” إدواردو ” تعليقًا على أنباء ضم لاعب نادي بيراميدز المصري، البرازيلي ” كينو ” قائلًا: ” ‏كل ما زاد اللعبية من بلدي سأكون سعيدًا أكثر ” ، مضيفًا: ” ‏شكرًا جمهور الهلال، اذا غادرت من هنا مستقبلاً، ستبقون دائماً في قلبي. ”

وأضاف لاعب الهلال، في تصريحاته لإذاعة ufm: ” جمهور الهلال سأبقى دائماً احبكم ” ، مستطردًا: ” وجود 8 أجانب في كل فريق إضافة فنية كبيرة للدوري السعودي ” ، كما اختتم حديثه: ” ‏المنتخب السعودي قدم مستوى مميز أمام البرازيل واللاعبون اكتسبوا خبرة كبيرة. ”

وكانت جماهير نادي الهلال، قد أبدت استغرابها وضيقها من مفاوضات إدارة ناديها برئاسة الأمير محمد بن فيصل، مع البرازيلي كينو، في ظل أنباء على أنه سيكون بديلًا لكارلوس إدواردو، ليعلق رئيس النادي قائلًا: ” إدواردو قائد للهلال… والهلال لا يفرط في قائده “