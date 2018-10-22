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عامل نظافة يستحق التكريم لتصرفه مع علم المملكة

عامل نظافة يستحق التكريم لتصرفه مع علم المملكة
نايف السالم(صدى):

أدت الرياح الشديدة التي صاحبت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، إلى سقوط علم المملكة، الأمر الذي دفع عامل النظافة إلى رفع العلم من على الأرض ووضعه فوق كتفه.

وأشاد العديد من مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي بتصرف العامل، الذين أكدوا أن ما قام به العامل هو احترام لعلم هذا الوطن الغالي وما يحمله من عبارات غالية وهي كلمة التوحيد وكذلك شعار المملكة، لافتين إلى أن تصرفه يستحق الإشادة والتكريم.


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