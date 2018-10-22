أسعار ومواصفات سيارة ” ATS GT Launch Edition “

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

بعد عرض ملامح سيارة ATS GT Launch Edition بمواصفات الانتاج في أسبوع مونتيري للسيارات هذا العام ، عرضت شركة ATS أخيراً السيارة للجمهور وقدمت معلومات عن سيارتها محدودة الانتاج التي تقرر انتاج 12 نسخة فقط منها في اشارة الي عدد نسخ الانتاج من موديلات ATS 2500 GT التي قدمت في عام 1964 ، وسيبلغ سعر السيارة الجديدة 850 ألف دولار او 740 ألف يورو.

ولكن الطبيعة الخاصة لهذا الموديل تعني أن سعره يمكن أن يزيد حسب الخيارات ، وكانت ATS قد باعت بالفعل 3 نسخ من سيارتها الجديدة ليتبقي فقط 9 نسخ للراغبين في الشراء.

وتعتبر ATS GT الترجمة الحديثة لما تمثلة تصميمات السيارات التقليدية في الشركة والتصميم بالفعل يعتبر تصميم عصري مع فتحات تهوية جانبية ومقدمة مميزة في تصميمها وهو تصميم يقارب في ملامحه سيارات ماكلارين وأودي R8 ، واستخدمت ATS ألياف الكربون لتأسيس جسم السيارة والشاسيه للحفاظ على الوزن.

وفي الداخل، تتميز السيارة بالبساطة ويتوفر للسيارة شاشات مميزة وبكرتين للتحكم في لوحة القيادة لاختيار وضعية القيادة وباقي الخيارات مع مفاتيح تسمح برفع الجناح الخلفي والتحول بين نقل الحركة المانيوال والأوتوماتيك. وتحمل السيارة محرك V8 سعة 3.8 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 730 حصان كما يتوفر للسيارة باقة ATS Corsa التي تزيد قوة السيارة الي 830 حصان كما يتوفر لها مكابح بريمبو كربون سيراميك.