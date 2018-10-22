صور نادرة للملك فيصل وهو يشارك في ترميم سقف الكعبة
تداولت على مواقع التواصل الإجتماعي صور نادرة للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز وهو يشارك في ترميم وصيانة سقف الكعبة المشرفة في عام 1377هـ.
وأظهرت الصور الملك فيصل وهو يقف على سقف الكعبة و بين ييه أدوات البناء ليشارك في صيانة ترميم الكعبة المشرفة مع العمال،وذلك عندما كان ولياً للعهد في عهد الملك سعود عام 1377 أي نحو 63عاماَ من الان.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36483 ] نشر منذ 42 دقيقة
يامال الجنه
الله يرحمه😘😘😘