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صور نادرة للملك فيصل وهو يشارك في ترميم سقف الكعبة

صور نادرة للملك فيصل وهو يشارك في ترميم سقف الكعبة
نايف السالم(صدى):

تداولت على مواقع التواصل الإجتماعي صور نادرة للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز وهو يشارك في ترميم وصيانة سقف الكعبة المشرفة في عام 1377هـ.

وأظهرت الصور الملك فيصل وهو يقف على سقف الكعبة و بين ييه أدوات البناء ليشارك في صيانة ترميم الكعبة المشرفة مع العمال،وذلك عندما كان ولياً للعهد في عهد الملك سعود عام 1377 أي نحو 63عاماَ من الان.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه

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