” الرميح ” يرعى حفل تدشين أول تطبيق سعودي ذكي خاص بتأجير السيارات

فيصل العنزي(صدى):

بحضور عدد من مسؤولين القطاعات الحكوميه والاعلاميين ورجال الاعمال والمجتمع تم تدشين تطبيق أي درايف برعاية رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح محمد الرميح وذلك بفندق رافال كمبنسكي بالرياض وبفكرة مميزة انطلق الحفل وسط ذهول الحاضرين بدخول الاعلاميه ايمان الرجب بسيارة أي درايف لتبدأ بعد ذلك التقديم ، واعرب الدكتور رميح الرميح في كلمته التي القاها عن سعادته بدخول هذا النشاط الجديد بالمملكه العربيه السعوديه وان هيئة النقل العام دعمته وفقا لمعايير واشتراطات جديده حرصا منها على تنظيمه .

من جهته بين رئيس مجلس الاداره الأستاذ علي بن عبد المحسن الفليج ان تطبيق مشاركة السيارات الذكي أي درايف هو الأول من نوعه في المملكه العربيه السعوديه .

وقد بدأ في الرياض وجده والشرقيه والخطه القادمه في المناطق الأخرى ، كما أوضح ان التطبيق مشروع سعودي يتميز عن التأجير التقليدي بسهولة التاجير بعيد عن مواقع التأجير ويسمح أيضا بالتاجير بالساعه وجزء من الساعه وباسعار ميسره تخدم جميع شرائح المجتمع ، و اشار الفليج الى سهولة الية استخدام التطبيق وذلك بحجز اقرب سياره من موقع المستخدم التي يرشد اليها التطبيق دون أي رسوم قبل بدء الاستعمال علما ان السيارات متواجده في الأماكن العامه .

وأوضح أن أي درايف يؤمن سرعة الحصول على تفويض للقياده وارساله عبر رساله نصيه تشمل رمز التفعيل لفتح السياره ومن ثم الذهاب لأي وجهه ، الجدير بالذكر أن التطبيق السعودي يستهدف تشغيل اكثر من 700 مركبه خلال شهر أكتوبر الحالي يعمل عليه اكثر من خمسين شخص لخدمة العملاء والتشغيل الفني والعمل الميداني وبخدمة اشتراك عاديه او شهريه.