بالصور.. الفريق أول القحطاني يتوج الفائزين ببطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية

محمد السعران(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، توج معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أمس, الفائزين ببطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية على درع التفوق العام لوزارة الداخلية التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي خلال الفترة من 27 / 1 حتى 12 / 2 / 1440 وأقيمت منافساتها على ميادين التدريب الدولية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض .

وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة العقيد سلطان الودعاني في كلمة خلال الحفل, أن عدد المشاركين في البطولة 350 رامياً يمثلون 14 قطاعاً عسكرياً، مشيراً إلى أن هذه البطولة تعد باكورة أنشطة وبرامج الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي لهذا العام، التي هي من ضمن خطة نشاط الاتحاد السنوية المشتملة على 18 فعالية.

وشاهد الحضور خلال الحفل, فيلماً وثائقياً مختصراً لمنافسات البطولة ونتائجها، وآخراً للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي يحاكي أنشطته وبرامجه وإنجازاته بعنوان “نحو التجديد “, كما شاهدوا فرضيتي إسقاط الصحون والرماية التكتيكية، ولوحة فنية لعدد من الأناشيد الوطنية التي قدمها مجموعة من الأطفال.

وفِي نهاية الحفل, توج معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات, الأمن العام بدرع التفوق العام لوزارة الداخلية، كما توج الفائزين في منافسات البطولة على النحو التالي :

أولاً : حققت قوات الأمن الخاصة المركز الأول في منافسات الفرق للرماية السريعة، وحل ثانياً كلية الملك فهد، وفِي المركز الثالث الحرس الملكي.

ثانياً : نال الأمن العام المركز الأول في منافسات الفرق للرماية التكتيكية، وحل ثانياً الحرس الملكي، وفِي المركز الثالث قوات أمن المنشآت.

ثالثاً : حققت قوات أمن المنشآت المركز الأول فِي منافسات رماية الدقة للفرق، وحل الأمن العام فِي المركز الثاني، وحل ثالثًا كلية الملك فهد الأمنية.

رابعاً : حقق العريف محمد شوكان العنزي من الأمن العام المركز الأول فِي فئة الفردي للنهائيات التي أقيمت بنظام خروج المغلوب على فرضيات الرماية التكتيكية ، وحل ثانياً الجندي عبدالعليم عبدالله المولد من المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ونال المركز الثالث العريف سلطان عبيد الله الشمري من المديرية العامة للسجون.

وفي ختام الحفل, عبر معالي الفريق أول القحطاني في تصريح صحفي عن سعادته بما شاهده، وقال: ” رأينا تجمع لقوات الأمن مع القوات العسكرية ورأينا احترافية وجودة في الرماية والجميع أظهروا اليوم تعاونهم وتآزرهم كأنهم قطاع واحد “.