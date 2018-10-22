ضاحي خلفان: هجوم الكونجرس الأمريكي على السعودية منتهى الوقاحة

دبي(صدى):

أكد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان تميم، اليوم الاثنين، أن هجوم بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي وجماعات الضغط التابعة له على السعودية ” منتهى الوقاحة ” .

وقال ” ضاحي خلفان ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” معلقًا: ” حكم الإخوان واغتالوا معارضيهم ولم يهب الكونغرس الأمريكي ولا لوبياته ويدينوا الإخونجية… ”

وأضاف ” خلفان ” قائلًا: ” ولم نر إنسانيتهم تلتهب عند اغتيال أطفال فلسطين بشكل يومي من قبل إسرائيل… لذلك هجومهم على السعودية يمثل منتهى الوقاحة، وقلة الحياء وعدم وجود الضمير الحي. “