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ضاحي خلفان: هجوم الكونجرس الأمريكي على السعودية منتهى الوقاحة

ضاحي خلفان: هجوم الكونجرس الأمريكي على السعودية منتهى الوقاحة
دبي(صدى):

أكد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان تميم، اليوم الاثنين، أن هجوم بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي وجماعات الضغط التابعة له على السعودية ” منتهى الوقاحة ” .

وقال ” ضاحي خلفان ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” معلقًا: ” حكم الإخوان واغتالوا معارضيهم ولم يهب الكونغرس الأمريكي ولا لوبياته ويدينوا الإخونجية… ”

وأضاف ” خلفان ” قائلًا: ” ولم نر إنسانيتهم تلتهب عند اغتيال أطفال فلسطين بشكل يومي من قبل إسرائيل… لذلك هجومهم على السعودية يمثل منتهى الوقاحة، وقلة الحياء وعدم وجود الضمير الحي. “


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56567 ] نشر منذ 5 دقائق

صدقت يااخ خلفان لاهنت ,,

,, هذا هو الدليل القاطع بأن المملكه مستهدفه ، وبان من كافة الأعداء الذين يلبسون ثياب الأصدقاء ,,

,, ولكن الله معنا .. ومن وجد الله فماذا فقد …………………؟

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