ضاحي خلفان: هجوم الكونجرس الأمريكي على السعودية منتهى الوقاحة
أكد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان تميم، اليوم الاثنين، أن هجوم بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي وجماعات الضغط التابعة له على السعودية ” منتهى الوقاحة ” .
وقال ” ضاحي خلفان ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” معلقًا: ” حكم الإخوان واغتالوا معارضيهم ولم يهب الكونغرس الأمريكي ولا لوبياته ويدينوا الإخونجية… ”
وأضاف ” خلفان ” قائلًا: ” ولم نر إنسانيتهم تلتهب عند اغتيال أطفال فلسطين بشكل يومي من قبل إسرائيل… لذلك هجومهم على السعودية يمثل منتهى الوقاحة، وقلة الحياء وعدم وجود الضمير الحي. “
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56567 ] نشر منذ 5 دقائق
صدقت يااخ خلفان لاهنت ,,
,, هذا هو الدليل القاطع بأن المملكه مستهدفه ، وبان من كافة الأعداء الذين يلبسون ثياب الأصدقاء ,,
,, ولكن الله معنا .. ومن وجد الله فماذا فقد …………………؟