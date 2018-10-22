الخميس.. آخر موعد لاستقبال المشاركات في جائزة منتدى أسبار الدولي ” أفكار للمستقبل “

سعيد العجل(صدى):

حدد “منتدى أسبار الدولي 2018” يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 موعداً لانتهاء فترة التقديم على جائزة منتدى أسبار الدولي (أفكار للمستقبل) للراغبين في المشاركة في المسابقة بنسختها الأولىـ عبر موقع الجائزة الإلكتروني: هنا .

وأوضح مدير المركز الإعلامي، في منتدى أسبار الدولي وليد الحارثي ، بأنّ مسابقة “أفكار للمستقبل” هي مسابقة عامة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، من جميع الفئات العمرية وتهدف إلى تنمية روح الإبداع والابتكار وتحفيز المواهب والقدرات.

وبين الحارثي أن المسابقة تشمل خمسة قطاعات رئيسة هي (التعليم في المستقبل، الصحة في المستقبل، التقنية في المستقبل، الطاقة في المستقبل، البيئة في المستقبل) ، مشيرا إلى أنّ المسابقة تشترط أن تكون الأفكار المقدمة أفكارا إبداعية وريادية بعيدة عن محاكاة الواقع أو إعادة إنتاجه، على أن يتم تقديم الأعمال وعرضها بشكل محترف عبر (رسم، أو موشن غرافيك، أو فيديو غرافيك) أو غيرها من الوسائل المبتكرة والجاذبة.

وأوضح أنّ لجنة متخصصة ستقيم الأعمال المشاركة في المسابقة، وسيتم إعلان النتائج في 30 أكتوبر 2018 ، وسيتم اختيار 5 فائزين، لكل فائز منهم جائزة تشجيعية قدرها 10 آلاف ريال، تُسلم الجوائز خلال حفل افتتاح منتدى أسبار الدولي 2018 في 4 نوفمبر المقبل برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض.

وقد كّانت إدارة منتدى أسبار الدولي 2018 قد أعلنت عن تمديد فترة استقبال المشاركات في مسابقة “أفكار للمستقبل” إلى يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 ، بناء على رغبة العديد من المشاركين في المسابقة لاستكمال أعمالهم، وإنتاجها بالشكل المميز والمطلوب، ولإتاحة الفرصة كذلك للمزيد من المشاركات، بما يحقق الأهداف المرجوة من المسابقة، والتي من أهمها تشجيع الشباب على اكتشاف ومواهبهم، وإعطائهم فرصة التعبير عنها بطرق إبداعية مبتكرة.