” الاتصالات ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن إتاحة الفرصة للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي ممن هم على رأس العمل والمشمولين بسلم الموظفين العام مجال التقديم على طلب النقل أو النقل بترقية على أحد وظائفها الشاغرة والمعلنة على موقعها الإلكتروني ومقرها مدينة الرياض.

وأوضحت ” الوزارة ” أن من ضمن الضوابط والشروط: أن تقبل الوظيفة المُتقدَم عليها خبراته وفق دليل التصنيف الوظيفي ولا يحق للمتقدم اختيار أكثر من وظيفة، وألا تقل خدمته في نفس المرتبة عن سنة وألا يقل تقييم الأداء الوظيفي عن ممتاز لآخر سنة.

وأشارت ” الاتصالات ” إلى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

مهندس معماري مشرف /الحادي عشر

مستشار قانوني /الحادي عشر

خبير تخطيط مساعد /الحادي عشر

اخصائي اول /العاشرة

أخصائي تدريب /العاشرة

باحث تخطيط /الثامنة

مهندس حاسب آلي مساعد /السابعة

مأمور وثائق ومحفوظات ومخطوطات/ السابعة

مطور برامج/ السابعة

مترجم /السابعة

مدقق حسابات مساعد/ السادسة

مرمم وثائق /السادسة

مترجم /السادسة

مدقق شؤون موظفين /السادسة

باحث تنظيم مساعد/ السادسة

ناسخ آلة /السادسة

محاسب مساعد /السادسة

ناسخ آلة بلغتين /السادسة

مساعد اداري /السادسة

فني دعم مساعد /الخامسة

مراقب أمن وسلامة /الخامسة

ناسخ آلة بلغتين /الخامسة

مسجل معلومات /الخامسة

مأمور اتصالات /الخامسة

مساعد اداري /الخامسة

موزع بريد /الرابعة

مراقب أمن وسلامة /الرابعة

سكرتير /الرابعة

مساعد اداري /الرابعة

كاتب /الثالثة

مراقب أمن وسلامة /الثالثة

مساعد اداري /الثانية

وفي السياق نفسه، قالت ” الوزارة ” أن التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا ، من خلا اختيار الوظيفة مع تسجيل البيانات المطلوبة وإرفاق البطاقة الوظيفية موثقة من جهة العمل واجتياز المقابلة الشخصية.