يلقي بنفسه من الشرفة بعد افتضاح أمره أمام زوج عشيقته
في واقعة مثيرة أثارت إستنكار أحد محافظات الوجه البحري بمصر ، أقدم عاطل على إقامةعلاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة ليعزفا معاَ أنشودة الشيطان في غرفة نوم زوجها المخدوع .
وفي إحدى الزيارات الملعونة فوجئ الخائن بصوت زوجها يقدم على منزل الزوجية ليسرع إلى شرفة الغرفة ويلقي بنفسه من الطابق الاول علوي ليصاب بعدة كسور وإصابات متفرقة .
وعلى الفور قام الزوج بإبلاغ الشرطة وجرى حجزه تحت الحراسة اللازمة ليعترف المجرم بخطيئته وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56567 ] نشر منذ 19 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,