يلقي بنفسه من الشرفة بعد افتضاح أمره أمام زوج عشيقته

القاهرة(صدى):

في واقعة مثيرة أثارت إستنكار أحد محافظات الوجه البحري بمصر ، أقدم عاطل على إقامةعلاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة ليعزفا معاَ أنشودة الشيطان في غرفة نوم زوجها المخدوع .

وفي إحدى الزيارات الملعونة فوجئ الخائن بصوت زوجها يقدم على منزل الزوجية ليسرع إلى شرفة الغرفة ويلقي بنفسه من الطابق الاول علوي ليصاب بعدة كسور وإصابات متفرقة .

وعلى الفور قام الزوج بإبلاغ الشرطة وجرى حجزه تحت الحراسة اللازمة ليعترف المجرم بخطيئته وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.