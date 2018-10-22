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يلقي بنفسه من الشرفة بعد افتضاح أمره أمام زوج عشيقته

يلقي بنفسه من الشرفة بعد افتضاح أمره أمام زوج عشيقته
القاهرة(صدى):

في واقعة مثيرة أثارت إستنكار أحد محافظات الوجه البحري بمصر ، أقدم عاطل على إقامةعلاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة ليعزفا معاَ أنشودة الشيطان في غرفة نوم زوجها المخدوع .

وفي إحدى الزيارات الملعونة فوجئ الخائن بصوت زوجها يقدم على منزل الزوجية ليسرع إلى شرفة الغرفة ويلقي بنفسه من الطابق الاول علوي ليصاب بعدة كسور وإصابات متفرقة .

وعلى الفور قام الزوج بإبلاغ الشرطة وجرى حجزه تحت الحراسة اللازمة ليعترف المجرم بخطيئته وحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56567 ] نشر منذ 19 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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