” رد سي مول ” يفوز بـ 5 من جوائز التميز في قطاع الأعمال

فيصل العنزي(صدى):

واصل مركز رد سي مول بمدينة جدة تألقه بحصده خمس جوائز مرموقة من جوائز التميز في قطاع الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا والشرق الاوسط، وذلك خلال الحفل السنوي للجائزة الذي أقيم بقندق “العنوان بوليفارد” بدبي خلال يومي 3- 4 اكتوبر 2018م. وقد حضر الحفل قادة من مختلف قطاعات الأعمال وكبار المتخصصين في الشأن الاقتصادي وعدد من المسؤولين. وقد تسلم الجائزة نيابة عن شركة أسواق البحر الأحمر المالكة لمركز رد سي مول، السيد محمد العسيري مدير إدارة التسويق بالمركز.

وقد تمثلت الجوائز التي فاز بها المركز في جائزة أفضل مركز تسوق للعام، عن مشروع إطعام، الهادف إلى الحد من هدر الطعام والاستفادة من الطعام المتبقي، الغير مستخدم من خلال توزيعه على المحتاجين، وفعالية الأسر المنتجة التي استفادت منها أكثر من 300 أسرة منذ انطلاقة المشروع وحملة معرض التوظيف الذي مهد الطريق لعدد كبير من الشباب الراغب في العمل بقطاع التجزئة وفاز عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام، من خلال فعالية “اربح مفتاح المفاجئات وكأس رد سي مول”.

وتعليقًا على هذا الانجاز قال العسيري:” نفخر بحصولنا على هذه الجوائز القيمة التي تؤكد المكانة التي بات يحتلها المركز على مستوى مراكز التسوق في المنطقة. ويعتبر نيلنا لهذه الجوائز بمثابة تكريم للمجتمع الذي نعمل فيه والذي منحنا الثقة التامة التي كان لها الاثر الكبير في تفوقنا وتميزنا على صعيد قطاع الأعمال. فقد ظل المركز ومنذ انطلاقته يعمل برؤية واضحة من أجل أن يترك بصمته الواضحة في صناعة التسوق والترفيه، من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول الشاملة”.

وأضاف: “تميز المركز بابتكاره وإبداعه في كل ما يهم المجتمع السعودي وزوار مدينة جدة التي تعتبر بوابة الحرمين الشريفين. فقد كان للحملات التوعوية والبرامج المجتمعية وفعاليات التوطين دور كبير في النجاحت التي تحققت. ونؤكد بأننا سنحافظ على هذا المستوى، وسنضاعف الجهد من أجل بلوغ هدف رؤية المملكة 2030 والمتمثل في جودة الحياة”.

وقد تميزت الفعاليات الخمس التي حصلت على جوائز التقدير بتحقيقها لأهداف مباشرة للمجتمع على صعيد التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030. فقد عالج مشروع إطعام عملية هدر الغذاء بالاستفادة منه، سيما وان 30% من الغذاء المنتج في المملكة يهدر، وتقدر قيمته بـ 49 مليار ريال سعودي سنوياً. فيما نجحت حملة التوظيف في توطين عدد كبير من الوظائف في قطاع التجزئة، ونظرا للنجاح الذي حققته فقد تم تمديد عملية استقبال طلبات التوظيف ليكون مستمرا من أجل تحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة البطالة الى مستوى 7% بالتضافر مع الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وعلى صعيد الاسر المنتجة، كان مركز رد سي مول سباقًا في تنفيذ هذا المشروع الذي انطلق منذ ثلاثة أعوام واستفادت منه اكثر من 300 أسرة تحول بعضها الى أصحاب مشاريع ومؤسسات ناشئة.

وضمن رؤيته الهادفة الى تنويع خيارات الترفيه أطلق المركز حملة مفتاح المفاجآت التي أشرك فيها عددًا كبيرًا من محلات قطاع التجزئة، مستهدفا من خلالها الجمهور الكبير من زوار المركز، وقد كان للحملة دور كبير في إحداث التفاعل الكبير والفريد من نوعه. ولم يغفل المركز فئة الشباب الذين اختصهم بفعالية ” كاس رد سي مول” تزامنا مع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2018 وهي الفعالية التي استمرت شهرا كاملا احدثت من خلالها تفاعلا كبيرا بين الجمهور الزائر للمركز.

تجدر الاشارة الى أن “الرد سي مول” يقوم بالعديد من النشاطات والفعاليات والمهرجانات الترفيهية والوطنية على مدار العام. ويقوم برعاية ودعم الأنشطة التوعوية ما يجعله الوجهة الرئيسية للتسوق والترفيه لسكان مدينة جدة وزوارها. كما أن القائمون عليه ملتزمون بالمشاركة في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي، وبث ودعم روح المواطنة لدى الشباب السعودي.

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حول مركز رد سي مول:

رد سي مول هو أحد أكبر وأحدث المراكز التجارية الكبرى في مدينة جدة. يقع على طريق الملك العريض الجميل في شمال المدينة. أقيم المركز الذي يمتاز بالتصميم الحديث الرائع على مساحة تزيد عن 242 ألف متر مربع. به 7 طوابق مخصصة للمكاتب التجارية ذات الأنشطة المتنوعة، كما يضم المركز أحد أهم وأحدث الفنادق المصنفة في فئة (5 نجوم)، ومئات المحلات التجارية الراقية، فضلا عن مطاعم متنوعة لأشهر الماركات، ووسائل ترفيه ممتعة للصغار والشباب. وقد حرص مصممو رد سي مول على توفير كافة الخدمات التي تضمن راحة قصوى ومتعة كبرى لزواره الكرام سواءً أثناء التسوق أو الترفيه أو الاسترخاء وتناول شيء من المشروبات أو الأطعمة. ومن أجل تسوق أكثر يسرا ومتعة، تم تأمين 18 مدخلا للمركز، مع مواقف خارجية على الساحة، وأخرى تحت الأرض لاستيعاب مئات المواقف السيارات.

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علاء راجح

ميماك أوجلفي للعلاقات العامة

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