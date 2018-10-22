بالفيديو.. أهم السفن السعودية المشاركة في التحالف لإحباط مخططات الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

رصد مقطع فيديو أهم السفن السعودية المشاركة سفن ” مكة ” ، و ” الرياض ” ، و ” الدمام ” ، حيث إنها مزودة بأجهزة مراقبة متطورة للملاحة البحرية، ومروحيات للمسح الجوي وتأمين مسارات السفن، بالإضافة إلى أسلحة متنوعة، ودبابات وزوارق.

وحول أهمية هذه السفن فإنها تشكل حائط سد منيع لإحباط مخططات الحوثيين، بالإضافة أنها توفر حماية للسفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، والسفن الإغاثية المتجهة إلى اليمن، وأي أهداف قد تشكل خطراً يهدد سلامة الملاحة على البحر الأحمر.

وكانت العديد من السفن الحربية شاركت ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل حماية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر من مخططات واعتداءات المليشيات الحوثية.